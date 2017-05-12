В Нидерландах разработали самовосстанавливающийся асфальт

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Асфальт способен заряжать электрокары.

Ученые создали самовосстанавливающийся асфальт

Ученые из Делфтского технологического университета разработали проект самовосстанавливающегося асфальта. В асфальт встроены волокна стали и в нем присутствуют специальные бактерии, способные восстанавливать небольшие трещины в покрытии.

Еще одной особенностью данного покрытия является способность пополнять заряд аккумулятора электромобиля, который стоит на светофоре.

На данный момент проект не реализовывается из-за некоторых нерешенных проблем, в частности, большой стоимости такого покрытия, которая превосходит стоимость обычного асфальта на 25%. При этом, покрытие будет служить в два раза дольше, чем обычное и существенно сократит затраты на техническое обслуживание дорог.

После внедрения подобного покрытия создателям электрокаров придется перейти на новый тип зарядки, что также потребует дополнительных затрат.

Ранее сообщалось о том, что химики из Мичиганского университета и ученые из NASA создали новую разновидность материалов, которые обладают способностью к самовосстановлению. Между двумя слоями твердого полимера разместили жидкую прослойку с смолой особого состава на основе тиолов. Не имея контакта с воздухом, эта смола в виде вязкой жидкости хранится неограниченно долгое время.