В Нидерландах разработали самовосстанавливающийся асфальт

Асфальт способен заряжать электрокары.
Еще одной особенностью данного покрытия является способность пополнять заряд аккумулятора электромобиля, который стоит на светофоре.
На данный момент проект не реализовывается из-за некоторых нерешенных проблем, в частности, большой стоимости такого покрытия, которая превосходит стоимость обычного асфальта на 25%. При этом, покрытие будет служить в два раза дольше, чем обычное и существенно сократит затраты на техническое обслуживание дорог.
После внедрения подобного покрытия создателям электрокаров придется перейти на новый тип зарядки, что также потребует дополнительных затрат.
Ранее сообщалось о том, что химики из Мичиганского университета и ученые из NASA создали новую разновидность материалов, которые обладают способностью к самовосстановлению. Между двумя слоями твердого полимера разместили жидкую прослойку с смолой особого состава на основе тиолов. Не имея контакта с воздухом, эта смола в виде вязкой жидкости хранится неограниченно долгое время.Укринформ