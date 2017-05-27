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В Чили начали строить "Европейский экстремально большой телескоп"

27 мая в 07:50

Крупнейший телескоп мира планируют смонтировать к 2024 году.

телескоп
Телескоп обойдется в миллиард евро
Википедия
В высокогорной пустыне Атакама в Чили началось сооружение крупнейшего в мире телелескопа.

"Здесь будет возведен не просто телескоп, а одно из крупнейших доказательств возможностей науки и технологий, а также международного сотрудничества", - сказала, открывая строительство, президент Чили Мишель Бачелет.

Станция для исследования экзопланет (планет, находящихся за пределами Солнечной системы), получивший название "Европейский экстремально большой телескоп" (European Extremely Large Telescope, EELT).

Обсерватория стоимостью 1 млрд евро будет оснащена телескопом с пятью сегментными зеркалами. Диаметр самого большого из них составит 39 метров, он будет состоять из почти 800 шестиугольных зеркал диаметром 1,4 метра. Площадь вращающегося купола телескопа будет приблизительно сопоставима с футбольным полем (86 метров в диаметре). Общая масса конструкции составит пять тысяч тонн, из них три тысячи - подвижная часть.

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Проект реализуется за счет средств Европейской южной обсерватории (ESO) - международной исследовательской организации, в которую входят 13 стран Европы, Бразилия и Чили.

В пустынем Атакама находятся 18 телескопов, половина которых построены на средства Европейской южной обсерватории.

По материалам: ТАСС
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Тэги телескоп Чили Европа обсерватория
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