Употребление даже небольших порций алкоголя приводит к атрофии мозга – ученые

Небольшие дозы алкоголя приводят к ухудшениям памяти.

Небольшие порции алкоголя наносят вред мозгу bohdan.com.ua

Ученые заявили о том, что употребление даже небольших порций алкоголя , которые соответствуют одной бутылке пива в неделю, приводят к атрофии центра памяти мозга и к ухудшению его работы в целом. Выводы исследователей были опубликованы в журнале BMJ.

В ходе исследования ученые проанализировали статистику, которую британские медицинские службы собирали на протяжении последних 30 лет при наблюдениях за людьми в возрасте от 40 лет и старше. В эти данные входило не только то, как много алкоголя пили британские мужчины и женщины, но и фотографии их мозга.

Исследователи случайным образом выбрали 550 из них и провели среди них опрос, призванный проверить их память и сообразительность.

Вопреки распространенным представлениям о пользе умеренного употребления алкоголя, исследователям не удалось найти доказательств того, что небольшие дозы спиртного приводят к каким-либо заметным улучшениям в работе мозга.

Вместе с тем, употребление более 140 грамм спиртного в неделю уже начинало негативно сказываться на работе мозга. Люди, выпивавшие такое количество алкоголя, обладали более "рыхлый" гиппокампом, центром памяти, чем их непьющие сверстники, и хуже себя проявляли в тестах на память и сообразительность. Кроме того, у них атрофировались и другие регионы мозга, в том числе его белое вещество в больших полушариях, а также они могли назвать меньше слов на одну букву, чем трезвенники.

Сила всех этих эффектов, как подчеркивают ученые, постепенно росла вместе с количеством выпитых спиртных напитков, что указывает на прямую связь между алкоголем и атрофией нервной системы.

Ранее ученые нашли доказательства непосредственной зависимости между употреблением алкоголя и развитием рака. Алкоголь может стать причиной развития, по меньшей мере, семи видов рака, а не только рака печени, как считалось ранее.