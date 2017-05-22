Украину атакует новый вирус-вымогатель XData

Скорость распространения вируса XData в четыре раза выше, чем скорость распространения вируса WannaCry.

Украину атакует очередной компьютерный вирус joinfo.ua

Специалисты MalwareHunterTeam обнаружили новый вирус-вымогатель XData, который распространяется быстрее вируса WannaCry.

Как сообщает AIN, по состоянию на 19 мая исследователи зафиксировали 135 уникальных случаев инфицирования, 95% из которых пришлось на украинских пользователей.

Отмечается, что от вируса WannaCry, атаковавшего более 200 тысяч пользователей по всему миру, в Украине пострадали всего 30 пользователей. Таким образом, темпы распространения XData в четыре раза выше, но вирус пока не начал массово заражать компьютеры вне Украины.

Alert: XData ransomware is attacking Ukraine very hard, likely worse than WannaCry for them.

95%+ of victims are from there.

Past 4 hours: pic.twitter.com/dM6US55O2d — MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) 19 травня 2017 р.

Напомним, червь WCry (также известен как WannaCry и WannaCryptor) шифрует файлы на компьютере и требует от пользователя выкуп в биткоинах за восстановление доступа к информации. В пятницу корпорация Microsoft обновила операционную систему Windows и свой бесплатный антивирус, обеспечив защиту от вредоносной программы WannaCry.

Компьютерный вирус начал проникать в компьютерные системы по всему миру, включая Украину, 12 мая. Пострадали, в частности, компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), испанской телекоммуникационной системы Telefonica, российского "Мегафона", МВД РФ, Следственного комитета и РЖД. Французский автопроизводитель Renault был вынужден на время прекратить производство на некоторых своих заводах во Франции и Словении.