Украину атакует новый вирус-вымогатель XData

Специалисты MalwareHunterTeam обнаружили новый вирус-вымогатель XData, который распространяется быстрее вируса WannaCry.

Как сообщает AIN, по состоянию на 19 мая исследователи зафиксировали 135 уникальных случаев инфицирования, 95% из которых пришлось на украинских пользователей.

Отмечается, что от вируса WannaCry, атаковавшего более 200 тысяч пользователей по всему миру, в Украине пострадали всего 30 пользователей. Таким образом, темпы распространения XData в четыре раза выше, но вирус пока не начал массово заражать компьютеры вне Украины.

Alert: XData ransomware is attacking Ukraine very hard, likely worse than WannaCry for them.

95%+ of victims are from there.

Past 4 hours: pic.twitter.com/dM6US55O2d