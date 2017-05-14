Украина заняла 38 место в рейтинге стран с наибольшим количеством пользователей смартфонов

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Украинские пользователи активней чилийских, но пока не смогли дать фору любителям гаджетов из Румынии.

Украинцы пользуются смартфонами активнее жителей Чили

Компания NewZoo , которая занимается исследованиями в игровой сфере, опубликовала рейтинг 50 стран мира с наибольшим количеством пользователейна душу населения.

При составлении рейтинга эксперты компании определяли "пользователя смартфона" как человека, который пользуется гаджетом минимум один раз в месяц. В нем также указан уровень проникновения смартфонов в тех или иных странах. Статистика за апрель этого года базируется на данных ежегодного Глобального отчета рынка мобильной связи, а также опирается на данные экономической прогрессии, демографии, онлайн-населения и неравенства в разных странах мира.

В тройке лидеров оказались Китай (700 миллионов 310 тысяч пользователей смартфонов), Индия (300 миллионов 124 тысячи пользователей) и США (226 миллионов 289 тысяч пользователей). В первую десятку также вошли Бразилия, Российская Федерация, Япония, Германия, Индонезия, Мексика и Великобритания. Украина в рейтинге заняла 38 место, оказавшись в нем между Румынией (37 место) и Чили (39 место).

При этом степень проникновения смартфонов в повседневную жизнь украинцев остается довольно низким – всего 23,5%. Хотя у лидеров рейтинга этот показатель достигает от 50 до 69% (за исключением Индии).

Напомним, осенью 2016 года аналитики заявляли о том, что к 2017 году основным средством поиска и просмотра информации в сети Интернет станут смартфоны. По их прогнозам, в 2017 году на мобильные устройства будет приходиться 75% интернет-трафика в мире.