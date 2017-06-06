Ученые заявили об угрозе появления гигантской озоновой дыры над США

В летнее время озоновый слой над центральной частью США уязвим к эрозии.

Над центральной частью США может появиться гигантская озоновая дыра twitter.com/Scott Kelly

Американские ученые заявили об угрозе возникновения озоновой дыры над центральными регионами США, сообщает сайт Гарвардского университета.

Как отмечают исследователи, озоновый слой над центральной частью США в летнее время уязвим к эрозии, что повышает риск возникновения озоновой дыры и проникновения опасного ультрафиолетового излучения.

По словам ученых, водяной пар, который появляется в атмосфере из-за мощных ураганов, может вызвать над США те же химические реакции, которые приводят к разрушению озонового слоя над полюсами. В ходе исследования ученые проанализировали данные наблюдения за стратосферой над Арктикой и пришли к выводу, что разрушение озонового слоя связано с количеством водяного пара и повышением температуры. Затем они установили, что над центральной частью США каждое лето бушует около четырех тысяч ураганов, которые проникают в стратосферу.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что существует угроза истощения озонового слоя над США в летние месяцы, что может привести к исчезновению защиты от ультрафиолетового излучения.

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