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Ученые заявили об угрозе появления гигантской озоновой дыры над США

6 июня в 13:39

В летнее время озоновый слой над центральной частью США уязвим к эрозии.

земля в сумерках
Над центральной частью США может появиться гигантская озоновая дыра
twitter.com/Scott Kelly
Американские ученые заявили об угрозе возникновения озоновой дыры над центральными регионами США, сообщает сайт Гарвардского университета.

Как отмечают исследователи, озоновый слой над центральной частью США в летнее время уязвим к эрозии, что повышает риск возникновения озоновой дыры  и проникновения опасного ультрафиолетового излучения.

По словам ученых, водяной пар, который появляется в атмосфере из-за мощных ураганов, может вызвать над США те же химические реакции, которые приводят к разрушению озонового слоя над полюсами.  В ходе исследования ученые проанализировали данные наблюдения за стратосферой над Арктикой и пришли к выводу, что разрушение озонового слоя связано с  количеством водяного пара и повышением температуры. Затем они установили, что над центральной частью США  каждое лето бушует около четырех тысяч ураганов, которые проникают в стратосферу.

По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что существует угроза истощения озонового слоя над США в летние месяцы, что может привести к исчезновению защиты от ультрафиолетового излучения.

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Ранее украинские ученые заявили о том, что антарктическая озоновая дыра увеличивает стену, которая защищает Антарктику от  воздуха из теплых широт. Ее исчезновение может привести к тому, что потепление в Антарктиде будет идти еще более быстрыми темпами.

Подробнее об исследованиях украинских ученых в Антарктиде читайте в спецпроекте ZN.UA " Украинская антарктида".

По материалам: ZN.UA
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Тэги США ученые стратосфера исследование
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