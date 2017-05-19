Ученые заявили об озеленении Антарктиды

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Растительность появляется в Антарктике из-за глобального потепления.

В Антарктиде найдены быстрорастущие мхи Science Alert

Ученые зафиксировали в Антарктиде наличие быстрорастущих мхов, что свидетельствует о влиянии глобального потепления на самые холодные уголки Земли, сообщает Science Alert.

Как заявляют ученые, ускорение биологической активности произошло в течение последних 50 лет. Исследователи отмечают, что обнаружили два вида мхов, которые растут на три миллиметра в год, хотя ранее они росли только на миллиметр в год.

"Люди продолжают думать об Антарктиде, и вполне справедливо, как об очень холодном месте, но наша работа показывает, что некоторые ее части зеленые, и, вероятно, будут еще зеленее. Даже эти относительно удаленные экосистемы показывают последствие антропогенного изменения климата", - заявил один из исследователей Мэттью Эймсбери.

Ученые изучили регион площадью 640 квадратных километров и заметили существенные биологические изменения.

"Это еще один показатель того, что Антарктида движется назад в геологическом времени. Атмосферные уровни CO 2 уже поднялись до уровня, которых планета не видела с плиоцена, то есть более трех миллионов лет, когда антарктический ледяной покров был меньше, и уровень моря был выше", - подчеркнул специалист по исследованию льдов Роб Деконто из университета штата Массачусетс.

Украинские ученые заявили о том, что озоновая дыра увеличивает стену, которая защищает Антарктику от воздуха из теплых широт. Ее исчезновение может привести к тому, что потепление в Антарктиде будет идти еще более быстрыми темпами. Читайте подробнее о процессах, которые происходят в Антарктиде, и об исследованиях украинских ученых в спецпроекте ZN.UA " Украинская антарктида".