Ученые заявили о злопамятности ворон

Вороны не забывают обман даже спустя месяц.

Вороны запоминают обманщиков и больше не доверяют им Naked Science

Ученые заявили о том, что вороны оказались очень злопамятными птицами: они помнят обман и обиды даже спустя месяц. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Animal Behaviour.

В ходе исследования ученые научили ворон играть в простую экономическую игру. Во время игры экспериментаторы помещали в клетку с воронами миску с обычными сухариками, которые птицы могли свободно брать. Эти сухарики служили своеобразной валютой, которую ворон мог обменять на более вкусный и значимый предмет – кусочек сыра.

Подобный обмен, как отмечают ученые, сам по себе является достаточно сложной интеллектуальной задачей для животных, так как им нужно понимать, что отказ от малоценных порций еды, уже имеющихся в их распоряжении, позволяет получать более питательный и вкусный сыр.

Кроме того, процедура обмена подразумевает наличие чувства доверия к человеку и ожидания того, что тот не заберет хлеб просто так, не давая ничего в обмен. Вместе с тем, именно это доверие ученые стали обманывать.

В роли обманщиков выступала специальная группа исследователей, одетая в костюмы, цвет которых отличался от костюмов тех, кто научил ворон игре. "Жулики" не давали сыр в обмен на сухарики, а демонстративно съедали их на глазах у ворон и птиц в соседних клетках, которые не принимали участие в эксперименте.

Через некоторое время вороны обижались на экспериментаторов и переставали пытаться получить у них сыр, что завершило первую стадию эксперимента. Через две недели ученые проверили, сохранилась ли память об этом обмане у птиц, поместив их в клетки, где они могли обменять сухари на другую еду у трех разных людей – их первоначального тренера, "жулика" и незнакомого экспериментатора, менявшего сухари на кусочки хлеба.

Как показал повторный опыт, птицы не забыли обиды и всегда избегали контактов с "жуликом" даже в тех случаях, если тот их обманывал всего один раз.

Подобная память сохранялась у ворон и через месяц после первоначальных опыт, что говорит о хорошей памяти птиц и умении ассоциировать действия с конкретными людьми.

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