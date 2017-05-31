Ученые впервые расшифровали ДНК египетских мумий

Исследователи провели генетический анализ 151 мумии.

Ученые секвернировали ДНК египетских мумий

Ученые из Тюбингенского университета, Кембриджского университета и других учреждений впервые представили первые надежные результаты генетического анализа египетских мумий . В ходе исследования ученые проанализировали ДНК 151 мумии из коллекций Тюбингенского университета и Феликса фон Лушана.

Исследователи разделили мумии на три периода: прептолемеевский, птолемеевский и римский. На первом этапе авторы, путем компьютерной томографии, оценили возраст и макросостояние 30 мумий с сохранными мягкими тканями. Согласно итогам, большинство из них скончались в зрелом возрасте и имели значительные деформации дентина. По мнению ученых, это связано с рационом — преимущественно зерновой пищей с частицами песка.

После этого ученые изучили геном мумий с помощью высокопроизводительного секвернирования. Из мягких тканей, костей и зубов ученые извлекли и амплифицировали митохондриальную и ядерную ДНК (мтДНК и яДНК) и посредством программы schmutzi исключили продукты полимеразной цепной реакции (ПЦР) с долей загрязнения более 3%. Благодаря программе BEAST мтДНК позволила определить размер популяции: в зависимости от периода, в рамках 1300-летнего интервала, в регионе, вероятно, проживали от 48 000 до 310 000 человек. Сравнение с эфиопскими и египетскими образцами выявило различие мтДНК: геном современных египтян содержал больше африканских линий. По составу яДНК древние египтяне оказались ближе к европейским и ближневосточным популяциям.

Вместе с тем, дрейф генов показал, что наиболее тесно жители Древнего Египта были связаны с представителями неолита и бронзового века Леванта, а также неолита современных Турции и Европы.

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