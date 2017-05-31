Ученые расширили временные рамки существования пригодных для жизни условий на Марсе

Жидкая вода сохранялась на Красной планете дольше, чем предполагалось ранее.
Как отмечают исследователи, силикаты мигрировали из древних пород в более молодые. "Целью миссии Curiosity было изучение того, был ли Марс когда-то обитаемым, и он успешно показал, что некогда кратер Гейла был озером с водой, которую даже можно было пить, но мы до сих пор не знаем, как долго сохранялись эти условия", – заявил исследователь из Лос-Аламосской национальной лаборатории Дженс Фрайденванг.
Обнаруженные залежи могли быть пристанищем для живых организмов, которые обитали в прошлом Красной планеты. Находка согласуется также с другим исследованием, которое недавно установило, что пригодные для жизни условия сохранялись на Марсе гораздо дольше, чем ученые предполагали до этого.
В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.ZN.UA