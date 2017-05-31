Ученые расширили временные рамки существования пригодных для жизни условий на Марсе

Жидкая вода сохранялась на Красной планете дольше, чем предполагалось ранее.

Ученые обнаружили регионы на Марсе, в которых могла существовать жизнь NASA

Ученые с помощью новых данных, собранных в кратере Гейла, установили, что жидкая вода сохранялась на Марсе гораздо дольше, чем предполагалось до этого. Исследователям удалось обнаружить светлые отложения, богатые силикатными минералами, сообщается на сайте Американского геофизического союза.

Как отмечают исследователи, силикаты мигрировали из древних пород в более молодые. "Целью миссии Curiosity было изучение того, был ли Марс когда-то обитаемым, и он успешно показал, что некогда кратер Гейла был озером с водой, которую даже можно было пить, но мы до сих пор не знаем, как долго сохранялись эти условия", – заявил исследователь из Лос-Аламосской национальной лаборатории Дженс Фрайденванг.

Обнаруженные залежи могли быть пристанищем для живых организмов, которые обитали в прошлом Красной планеты. Находка согласуется также с другим исследованием, которое недавно установило, что пригодные для жизни условия сохранялись на Марсе гораздо дольше, чем ученые предполагали до этого.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.