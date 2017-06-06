Ученые раскрыли тайну космического сигнала Wow!

Сигнал был зарегистрирован в 1977 году.

Сигнал Wow! послали не инопланетяне New Scientist

Астроном Антонио Парис заявил о том, что ему удалось раскрыть тайну загадочного сигнала Wow! , который был зарегистрирован 40 лет назад и появление которого связывают с деятельностью инопланетных цивилизаций, сообщает Popular Mechanics.

В 2016 году Парис совместно с астрономом Эваном Дэвисом предположили, что сигнал Wow! может исходить от комет. Тогда исследователям удалось зарегистрировать две кометы, 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs), сигнал которых напоминал загадочный сигнал 1977 года. Обе кометы были окружены большими облаками водорода, которые и могли быть источником сигнала.

Теперь же Парис провел наблюдение за другими кометами и обнаружил у них такие же облака водорода и такие же сигналы. Это свидетельствует о том, что загадочный Wow! не является следствием деятельности инопланетной цивилизации, а имеет естественное происхождение.

Ранее сообщалось о том, что ученые проверили гипотезу о существовании инопланетной цивилизации возле звезды KIC 8462852, чье загадочное мерцание привлекло внимание астрономов в октябре 2015 года. В результате исследований ученые не зафиксировали каких-либо мощных лазерных импульсов, отходящих от нее.