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Ученые раскрыли тайну космического сигнала Wow!

6 июня в 14:18

Сигнал был зарегистрирован в 1977 году.

сигнал «Wow!»
Сигнал Wow! послали не инопланетяне
New Scientist
Астроном Антонио Парис заявил о том, что ему удалось раскрыть тайну загадочного сигнала Wow!, который был зарегистрирован 40 лет назад и появление которого связывают с деятельностью инопланетных цивилизаций, сообщает Popular Mechanics.

В 2016 году Парис совместно с  астрономом Эваном Дэвисом предположили, что сигнал Wow! может исходить от комет. Тогда исследователям удалось зарегистрировать две кометы, 266P/Christensen и P/2008 Y2 (Gibbs), сигнал которых напоминал загадочный сигнал 1977 года. Обе кометы были окружены большими облаками водорода, которые и могли быть источником сигнала.

Теперь же Парис провел наблюдение за другими кометами и обнаружил у них такие же облака водорода и такие же сигналы. Это свидетельствует о том, что загадочный Wow! не является следствием деятельности инопланетной цивилизации, а имеет естественное происхождение.

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Ранее сообщалось о том, что ученые проверили гипотезу о существовании инопланетной цивилизации возле звезды KIC 8462852, чье загадочное мерцание привлекло внимание астрономов в октябре 2015 года. В результате исследований ученые не зафиксировали каких-либо мощных лазерных импульсов, отходящих от нее.

По материалам: ZN.UA
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Тэги комета ученые инопланетянин астроном
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