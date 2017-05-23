Ученые предложили лечить рак мозга вирусом Зика

Существующие методы лечения этого вида рака ограничены способностью лекарств проникать через гематоэнцефалический барьер головного мозга.

Вирус Зика может помочь справиться с раком мозга

Исследователи из Кембриджа тестируют метод лечения опухолей мозга при помощи вируса Зика. В частности, сотрудники бCancer Research UK хотят проверить, можно ли использовать вирус Зика для выявления и уничтожения клеток глиобластомы - наиболее распространенной и агрессивной формы опухоли головного мозга, сообщает Science Daily.

"Мы хотим показать, что вирус Зика может замедлить рост опухоли головного мозга в испытаниях в лаборатории. Если мы cможем извлечь уроки из способности вируса Зика преодолевать гематоэнцефалический барьер, мы получим ключ к будущему лечению рака", - подчеркнул один из авторов исследования, доктор Гарри Булстроуд из Кембриджского университета.

В ходе исследования научная группа планирует выяснить, как именно вирус находит стволовые клетки и поражает их.

Первые лабораторные исследования нового типа лечения глиобластомы проведут на мышах.

В конце января 2016 года ВОЗ объявила вирус Зика глобальной угрозой. В ВОЗ прогнозировали, что в 2016 году вирусом могут заразиться до 4 миллионов человек в Южной и Северной Америке. На данный момент случаи заболевания отмечены во всех частях света. Основным разносчиком вируса является комар Aedes aegypti.

В июле стало известно, что франко-австрийская компания Valneva создала пробную версию вакцины против вируса Зика. Препарат разработан на базе созданной ранее Valneva вакцины от японского энцефалита.