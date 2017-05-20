Ученые открыли антитело, которое заставляет иммунитет убивать рак

Открытие может стать важным этапом на пути полной победы над раком.
Исследователи работали над лечением рассеянного склероза. Это аутоиммунная болезнь, ведущая к тому, что иммунные клетки атакуют нейроны мозга. Ученые хотели сделать так, чтобы они "переключились" с нервной ткани на другие угрозы. Во время эксперимента с участием мышей исследователи обратили внимание на Т-клети, присутствовавшие в большом количестве в мозге здоровых грызунов, но отсутствовавшие в нервной ткани страдающих рассеянным склерозом. Эти клетки также имеются в большом количестве в раковых опухолях.
Ученые предположили, что данные клетки препятствуют проникновению клеток иммунной системы в раковые опухоли. Чтобы подавлять Т-клети, ученые создали специальные антитела. При их добавлении в культуру иммунных клеток обнаружилось, что противораковая активность последних заметно возросла из-за блокировки способности Т-клеток порождать специальные сигналы, отпугивающие лимфоциты, которые противостоят раку.
Затем ученые ввели антитела в организм мышей, имеющих раковые опухоли. В результате иммунные клетки стали активно проникать в раковые опухоли, замедляя или останавливая их рост. Хорошие результаты были получены на примере таких болезней, как меланома, рак прямой кишки и рак мозга. Также вскоре после лечения организм грызунов вырабатывал своего рода иммунитет, препятствующий повторной имплантации опухоли.
Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основечерных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra. Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком. Подробнее об исследованиях украинских ученых в Антарктиде читайте в спецпроекте ZN.UA"Украинская антарктида".Naked Science