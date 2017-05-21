Ученые определили самые "хищные" места Земли

Самые опасные места на планете были обнаружены с помощью пластиковых гусениц.
В ходе исследования ученые изготовили почти три тысячи гусениц из пластилина и разметили их в 31 точке на шести континентах. Гусеницы находились в этих местах на протяжении 4018 дней.
В результате было установлено, что чаще всего жертвами становились гусеницы, находившиеся на небольшой высоте и ближе к экватору. С каждым градусом широты от экватора шансы быть съеденными снижались на 3%, на каждые 100 м в высоту — на 6,6%. Также специалисты смогли определить по отметинам, кто пытался полакомиться пластилиновой гусеницей: птица, насекомое или млекопитающее.
По мнению ученых, это означает, что хищничество процветает на экваторе и минимально ближе к полюсам.
Ранее ученые заявили о том, что крупным животным грозит вымирание к 2100 году. Ученые внесли в тревожный список черного носорога, бенгальского тигра и других представителей фауны, которых уже сегодня практически невозможно встретить в природе.ZN.UA