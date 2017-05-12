Ученые обнаружили "звездную" атмосферу у "теплого Нептуна"

Атмосфера экзопланеты состоит из гелия и водорода.
Полученные данные являются наиболее полной информацией о "теплом Нептуне" - экзопланете размерами с Нептун, которая вращается близко к своей звезде. Согласно новым данным, атмосфера HAT-P-26b относительно лишена облаков, но в ней обнаружены свидетельства присутствия воды, несмотря на то, что экзопланета не является водным миром.
Для изучения атмосферы экзопланеты исследователи использовали транзитный метод: наблюдение за планетой, когда она проходит по диску своего светила. В данном случае ученые объединили данные четырех транзитных наблюдений "Хаббла" и двух – "Спитцера".
Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.ZN.UA