Топ Новости
<
>

Ученые обнаружили "звездную" атмосферу у "теплого Нептуна"

12 мая в 13:03

Атмосфера экзопланеты состоит из гелия и водорода.

33
У "теплого Нептуна" найдена "звездная" атмосфера
Ученые с помощью данных, полученных телескопами "Хаббл" и "Спитцер", обнаружили у далекой планеты HAT-P-26b примитивную атмосферу, которая состоит из водорода и гелия. Как сообщается на сайте NASA, экзопланета располагается на расстоянии 437 световых лет от Земли и вращается вокруг звезды, возраст которой превосходит возраст Солнца в два раза.

Полученные данные являются наиболее полной информацией о "теплом Нептуне" - экзопланете размерами с Нептун, которая вращается близко к своей звезде. Согласно новым данным, атмосфера HAT-P-26b относительно лишена облаков, но в ней обнаружены свидетельства присутствия воды, несмотря на то, что экзопланета не является водным миром.

Для изучения атмосферы экзопланеты исследователи использовали транзитный метод: наблюдение за планетой, когда она проходит по диску своего светила. В данном случае ученые объединили данные четырех транзитных наблюдений "Хаббла" и двух – "Спитцера".

Читайте также: Астрономы обнаружили экзопланету с идеальными условиями для жизни

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги атмосфера экзопланета ученые
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.43
EUR 28.70
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ