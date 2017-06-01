Ученые обнаружили в мозге грызунов "центр любви"

Исследователи наблюдали за полевками во время формирования любовных связей.

В мозге полевок обнаружен "центр моногамии"

Ученые обнаружили особую область в коре головного мозга полевок, которая заставляет грызунов чувствовать удовольствие от общения со "второй половинкой" и отвечает за формирование моногамных семей. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature.

В ходе исследования ученые наблюдали за полевками – крупными грызунами, которые формируют пары на всю жизнь. Исследователи наблюдали за работой мозга во время формирования любовных связей.

Ученые установили, что ключевую роль в формировании семьи играет средняя часть коры мозга – ее нервные клетки активируются первыми во время установления контактов между самками и самцами, и заставляют нервные клетки в так называемом прилежащем ядре, "центре удовольствия" мозга, активно вырабатывать нервные импульсы и "общаться" друг с другом.

Более того, оказалось, что сила связи между этими регионами определяет то, как быстро формируется пара, как часто и долго ее "половинки" начинают прижиматься друг к другу и беспокоиться о жизни партнера.

Искусственная стимуляция клеток, соединяющих эти два региона мозга, заставляла грызунов объединяться в семьи и начинать заботиться друг о друге даже тогда, если они почти не знали друг друга и общались на протяжении очень короткого времени.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.