Ученые обнаружили один из древнейших случаев рака

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Рак диагностирован по останкам человека, который жил в XIV веке.

Подросток скончался от рака кости

Американские ученые впервые диагностировали рак по ископаемым останкам человека, которые были найдены в Латинской Америке. По мнению ученых, подросток, который жил в XIV веке, умер от саркомы костей. О своем открытии исследователи сообщили в Journal of Paleopathology.

Впервые захоронение подростка, который умер в возрасте 14-16 лет, было обнаружено в 1970 году. Он был похоронен примерно в 1300 году на месте мусорной кучи небольшого земледельческого поселения Серро Брухо, заброшенного за 150 лет до этого. Археологи не смогли объяснить столь необычный выбор места для захоронения, однако решили, что он был не случайным, так как тело покойного было крепко спеленуто тканью в позе эмбриона, а рядом с ним лежали два глиняных горшка и трубка из раковины атлантического тритона.

Тогда археологи не заметили повреждения на правой ключевой кости подростка. Но спустя 46 лет его останки снова были исследованы учеными. После проведения компьютерной томографии исследователи заключили, что подросток болел либо остеосаркомой, либо саркомой Юинга.

По мнению ученых, именно следами саркомы объясняется наличие в могиле трубки из раковины. Скорее всего, подросток скончался в результате болезни —трубка использовалась в медицинском обряде, аналогичном тому, который практикуют современные индейцы Панамы.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в Израиле глиняный черепок 2700-летней давности, на котором видна печать царя Езекии, который правил Иудеей в VIII веке до н. э. Согласно Библии, Езекия взошел на иудейский престол на третий год правления израильского царя Осии, то есть в 727 году до н. э., когда ему было 25 лет. Езекия правил Иудеей в течение 29 лет.