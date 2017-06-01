Ученые обнаружили новые залежи льда на поверхности Луны

Водный лед содержится не только в холодных и темных, но и в ярких и теплых регионах на поверхности спутника Земли.

На Луне содержится гораздо больше водного льда, чем предполагалось

Зонд NASA LRO неожиданно обнаружил в "светлых" кратерах на южном полюсе Луны обширные залежи водного льда, что значительно расширило запасы воды на спутнике Земли. О своей находке ученые сообщили в журнале Icarus.

Новые запасы льда были обнаружены учеными с помощью LRO – лазерного высотомера LOLA и инфракрасного "термометра" Diviner, способного замерять даже небольшие колебания в температуре на поверхности Луны.

Используя эти инструменты, ученые составили две карты Луны, которые иллюстрировали то, насколько "теплыми" являются разные регионы на ее поверхности, и как хорошо они отражают свет. По словам исследователей, комбинация этих параметров позволяет достаточно точно находить запасы льда – замороженная вода, по словам ученого, обычно бывает более холодной, чем "сухой" лунный грунт, и при этом она лучше отражает свет.

В прошлом ученые NASA искали лед исключительно в темных и холодных кратерах на Луне, теперь же исследователи установили, что лед может скрываться и в относительно теплых кратерах на поверхности спутника Земли.

Подобное открытие усиливает загадочность лунных запасов воды – на Луне, несмотря на большое расстояние между ней и Солнцем, содержится примерно в четыре раза меньше льда, чем на Меркурии, первой планете Солнечной системы. Почему это так, ученые пока не знают, и они надеются, что новые наблюдения LRO помогут найти ответ на этот вопрос.

Ранее ученые заявили о том, что на Луне возможны "лунотрясения". Луна сжимается и деформируется под воздействием притяжения Земли. Недавно на спутнике нашей планеты была обнаружена трещина.