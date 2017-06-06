Ученые нашли новые свидетельства существования океана на Марсе

Исследователи изучили процесс формирования каналов на Красной планете.

В прошлом на Марсе существовал гигантский океан

Ученые заявили о том, что сеть каналов на Марсе была сформирована мощными потоками воды, для формирования которых потребовалось бы примерно в восемь раз больше воды, чем в озере Байкал, что свидетельствует о существовании океана в прошлом Красной планеты. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Nature Communications.

В ходе исследования ученые построили трехмерные карты этих каналов и подсчитали количество воды, которое требовалось для их формирования. Объем этих каналов оказался неожиданно большим – они могут вместить около восьми Байкалов или других крупнейших озер Земли. По расчетам ученых, для формирования этих объектов требовалось примерно в четыре тысячи раз больше воды, чем могло содержаться внутри, что исключает возможность их рождения в результате действия цунами или других эпизодических "потопов". В целом, через каналы прошло столько жидкости, что ее хватило бы для того, чтобы покрыть Марс пятикилометровым слоем воды.

Такое количество жидкости говорит о том, что каналы могли формироваться только при наличии стабильной гидросферы с многолетним круговоротом воды и связанным с ним феноменами – дождями, постоянными реками, океанами и прочими крупными водоемами. Теперь ученые сомневаются, что Марс был холодным и сухим на протяжении всей своей истории, так как в таком случае подобные каналы просто не успели бы сформироваться.

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.