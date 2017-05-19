Uber запускает сервис для дальнобойщиков

Сервис получил название Uber Freight.
Сервис объединяет водителей и пользователей, которым необходимо перевезти груз. Приложение Freight напоминает собой стандартное приложение Uber. Водитель видит заказы, выбирает тот, который ему подходит, видит точку А и Б, перевозит груз и получает оплату в течение трех-четырех дней.
Представители Uber заявляют о том, что сервис позволит искоренить ненужных посредников между водителями и потребителями.
Ранее сообщалось о том, что компания приостановила испытания своих беспилотных такси в Калифорнии после того, как регуляторы штата отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили.ZN.UA