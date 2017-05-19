Uber запускает сервис для дальнобойщиков

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Сервис получил название Uber Freight.

Uber разработала сервис для дальнобойщиков Uber

Компания Uber запустила сервис для дальнобойщиков, который получил название Uber Freight, сообщает TechCrunch.

Сервис объединяет водителей и пользователей, которым необходимо перевезти груз. Приложение Freight напоминает собой стандартное приложение Uber. Водитель видит заказы, выбирает тот, который ему подходит, видит точку А и Б, перевозит груз и получает оплату в течение трех-четырех дней.

Представители Uber заявляют о том, что сервис позволит искоренить ненужных посредников между водителями и потребителями.

Ранее сообщалось о том, что компания приостановила испытания своих беспилотных такси в Калифорнии после того, как регуляторы штата отозвали у нее регистрацию на самоуправляемые автомобили.