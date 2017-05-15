Создатели заявили о смерти формата МР3

Разработчики приняли решение отказаться от его развития.

Разработчики приняли решение прекратить поддержку МР3

Институт интегральных схем общества Фраунгофера в Германии заявил об истечении сроков действия патентов на формат цифрового кодирования звука MP3 и принял решение остановить его поддержку , сообщает Gizmodo

Разработчики приняли решение отказаться от дальнейшего развития МР3 и прекратить лицензионные сборы с производителей оборудования и ПО. Это приведет к тому, что в дальнейшем выпуск устройств с поддержкой данного формата будет прекращен.

"Хотя в настоящее время существуют более эффективные аудиокодеки с расширенными функциями, МР3 по-прежнему пользуется большой популярностью среди потребителей. Однако большинство современных медиа-сервисов, например, стриминговое вещание, телевидение и радиовещание, используют современные кодеки ISO-MPEG: семейство AAC или в будущем MPEG-H. Они могут обеспечить больше возможностей и более высокое качество звука при гораздо более низких битрейтах по сравнению с МР3", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что мессенджер Telegram прекращает поддержку устройств, которые работают на базе операционной системы Android 2.2 и 3.0.