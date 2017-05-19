Состоялся релиз игры Injustice 2

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Игра стала продолжением файтинга Injustice: Gods Among Us.

Игроки смогут создавать и развивать персонажей вселенной DC

Компания NetherRealm Studios выпустила файтинг Injustice 2.

Injustice 2 — это продолжение суперхита Injustice: Gods Among Us, в котором игроки могут создать и развивать сильнейшие версии своих любимых персонажей вселенной DC. Игра включает впечатляющее количество супергероев и суперзлодеев DC и позволяет изменять легендарных персонажей за счет уникального и мощного снаряжения, которое можно получить в ходе игры. Кроме того, впервые игроки могут управлять тем, как их персонажи выглядят, сражаются и развиваются, с помощью ряда игровых режимов.

Игра доступна на Playstation 4, Xbox One, Android и iOS.

В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков".