Состоялся релиз игры Injustice 2

Игра стала продолжением файтинга Injustice: Gods Among Us.
Injustice 2 — это продолжение суперхита Injustice: Gods Among Us, в котором игроки могут создать и развивать сильнейшие версии своих любимых персонажей вселенной DC. Игра включает впечатляющее количество супергероев и суперзлодеев DC и позволяет изменять легендарных персонажей за счет уникального и мощного снаряжения, которое можно получить в ходе игры. Кроме того, впервые игроки могут управлять тем, как их персонажи выглядят, сражаются и развиваются, с помощью ряда игровых режимов.
Игра доступна на Playstation 4, Xbox One, Android и iOS.
В сентябре компания GSC Game World выпустила новую часть легендарных "Казаков".ZN.UA