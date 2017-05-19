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Состоялся релиз игры Injustice 2

19 мая в 11:21

Игра стала продолжением файтинга Injustice: Gods Among Us.

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Игроки смогут создавать и развивать персонажей вселенной DC
Компания NetherRealm Studios выпустила файтинг Injustice 2.

Injustice 2 — это продолжение суперхита Injustice: Gods Among Us, в котором игроки могут создать и развивать сильнейшие версии своих любимых персонажей вселенной DC. Игра включает впечатляющее количество супергероев и суперзлодеев DC и позволяет изменять легендарных персонажей за счет уникального и мощного снаряжения, которое можно получить в ходе игры. Кроме того, впервые игроки могут управлять тем, как их персонажи выглядят, сражаются и развиваются, с помощью ряда игровых режимов.

Игра доступна на Playstation 4, Xbox One, Android и iOS.

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По материалам: ZN.UA
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Тэги игра игры PlayStation Xbox
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