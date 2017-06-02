Шимпанзе способны накапливать культурные достижения – ученые

Обезьяны используют достижения других для решения новых, более сложных задач.
В ходе исследования ученые установили за оградой вольера, где содержались животные, контейнеры с соком, к которому обезьяны могли дотянуться с помощью длинной трубочки. Помимо соломинок им давались трубки разной длины и диаметра – ими тоже можно было добраться до сока, хотя и не так легко. Постепенно самые простые в использовании инструменты удалялись, и обезьяны были вынуждены осваивать все более сложные способы полакомиться соком.
Например, самый сложный инструмент требовалось предварительно развинтить, снять с него крепеж и разложить в длину. Шимпанзе, впервые столкнувшись с таким устройством, оказывались не в состоянии справиться с ним. Однако в одной из опытных групп животных ученые сами обучили одну из обезьян пользованию сложным раскладным инструментом. Другие члены группы, подражая ее действиям, тоже научились справляться с неудобной трубочкой.
Более того, исследователи заметили, что шимпанзе находили решение более сложной задачи, используя знания, которые были накоплены до них. Одно животное в группе находило способ развинтить трубку, второе – снять с нее крепеж, третье – разложить: достижения накапливались, приводя к новым достижениям.
Ученые подчеркивают, что кумулятивный прогресс развивался только в случае экологических изменений, которые в данном случае были вызваны искусственным путем.
Ранее ученые провели эксперимент, в рамках которого доказали, что животные с большим размером мозга по отношению к массе тела обладают более высоким интеллектом.Naked Science