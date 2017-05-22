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Серию фильмов "Обитель зла" перезапустят

22 мая в 09:21

Помимо того, что перезапуск находится в работе, больше ничего не известно.

Обитель зла
«Обитель зла» переснимут, но уже без Йовович
Кинопоиск
Продюсер Мартин Мосзкауикс из немецкой кинокомпании Constantin Film подтвердил, что в производство запущен перезапуск франшизы "Обитель зла", сообщает Variety.

Подробностей проекта пока неизвестно, как и режиссёра, а также исполнителей главных ролей. Предыдущий режиссер франшизы Пол Андерсон в данный момент работает над другой киноадаптацией игры Capcom — Monster Hunter. СМИ предполагают, что Андерсон не будет задействован в перезапуске "Обители зла", в связи с чем к своей роли не вернётся и Милла Йовович, сыгравшая главную героиню во всех шести фильмах.

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Права на киноадаптацию хоррора Capcom принадлежат Constantin Film. В совокупности шесть выпущенных фильмов принесли студии 1,2 миллиарда долларов, а заключительная часть с подзаголовком "Последняя глава" при бюджете 40 миллионов заработала в мировом прокате 312 миллионов долларов.

По материалам: DTF
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Тэги фильм кино Андерсон хоррор
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