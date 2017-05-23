Samsung представила растягивающийся OLED-дисплей

Дисплей может деформироваться сразу в нескольких направлениях в отличие от существующих аналогов.

Samsung показала растягивающийся дисплей samsung.com

Компания Samsung представила OLED-дисплей, который можно изгибать и растягивать без риска повредить.

Новый дисплей изготовлен по методике AMOLED, позволяющей сгибать панель в двух направления. Диагональ дисплея составляет 9,1 дюймов. После растягивания размеры увеличатся на 12 миллиметров. Работники корпорации уверяют, что качество изображения при растягивании портиться не будет.

Сам дисплей Samsung покажет на мероприятии Society for Information Display 2017, которое стартует сегодня в Лос-Анджелесе.По словам представителей компании, о коммерциализации технологии говорить пока рано, поскольку разработка еще находится на ранней стадии.

Ранее Samsung запатентовала необычный смартфон. Устройство оснащено инфракрасной клавиатурой и гибким дисплеем.