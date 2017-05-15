Раскрыты подробности первого запуска сверхтяжелой ракеты SLS

Ракета выведет на орбиту беспилотный корабль Orion в 2019 году.

NASA запустит SLS в 2019 году NASA

NASA раскрыло подробности первого запуска сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), предназначенной для полетов на Марс и Луну. Как сообщается на сайте агентства , ракета будет использована для вывода на орбиту корабля Orion в беспилотной версии.

Специалисты агентства подчеркивают, что рассматривали возможность запуска корабля в командой на борту, но после анализа рисков, стоимости и технических факторов пришли к выводу, что осуществление подобного запуска будет нерентабельным. Исходя из этих соображений, NASA остановилось на беспилотном варианте Orion.

Первый запуск SLS и Orion состоится в 2019 году.

Space Launch System проектируется как самая мощная в мире ракета. Ее перспективное предназначение — обеспечить старт пилотируемой марсианской экспедиции. Первый испытательный полет SLS намечен на 2018 год. Грузоподъемность ракеты планируется на уровне 70 тонн, она будет нести космический корабль Orion в беспилотном режиме. В дальнейшем этот показатель будет увеличен до рекордных 130 тонн.

Как сообщалось, NASA заключило контракт с Aerojet Rocketdyne на возобновление производства двигателей RS-25 для ракет-носителей Space Launch System (SLS).

Стоимость подписанного контракта составляет 1,16 миллиарда долларов, он рассчитан на период с ноября 2015 года по 30 сентября 2024-го.

Четырьмя двигателями этой модели будет оснащена первая ступень ракеты SLS. Три жидкостных ракетных двигателя на кислороде и водороде RS-25 ранее использовались в Space Shuttle.