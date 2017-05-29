Поиск Google начнет искать по личным данным пользователя

Поиск можно будет осуществлять по фотографиям, перепискам и данным на Диске.

Google начнет искать по личным данным пользователя

Компания Google добавила в свой фирменный поиск функцию, которая позволяет искать по личным данным пользователя. Поиск может быть осуществлен по фотографиям, переписке в Gmail, данным на Диске и так далее.

На данный момент новая функция доступна лишь небольшому числу пользователей. При поиске любой информации через Google на персональном компьютере или мобильном устройстве можно выбрать поиск по "Картинкам", "Видео", "Новостям", "Картам" и в других разделах. Теперь к ним присоединился новый пункт "Личное". Например, пользователь может ввести в поиске "Море", и во вкладке "Личное" отобразятся все фотографии, где есть море. Аналогичным образом дела обстоят с поиском писем и прочих личных данных.

Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.