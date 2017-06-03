Топ Новости
<
>

Палеонтологи заявили о невозможности "воскрешения" динозавров

3 июня в 14:55

Древние ящеры не смогут быть воссозданы по остаткам белка, найденного в их костях.

Динозавры
Ученые заявили, что динозавров невозможно "воскресить"
regnum.ru
Палеонтологи из Манчестерского университета заявили о том, что "воскресить" динозавров по остаткам белка, которые были обнаружены в их костях, невозможно. Выводы исследователей были опубликованы на сайте Phys.org.

В ходе исследования ученые проанализировали следы коллагена в останках тираннозавра, чтобы выяснить, действительно ли органическое вещество принадлежало динозавру. Результаты исследований показали, что "ископаемое" вещество соответствует коллагену, выделенному из костей страусов, чьи биополимеры – белки и ДНК – используются в научных изысканиях с целью определения эволюционных отношений между вымершими и ныне существующими организмами.

По словам исследователей, отсутствие в костях динозавров доисторических биологических молекул делает невозможным воссоздание ящеров при помощи биотехнологических методов.

Читайте также: Палеонтологи обнаружили в Китае динозавра с "птичьими" перьями

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра,  который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги динозавр палеонтология ученые исследование
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • zxcvb Сегодня, 15:23 В такое воскрешение верили разве что дети младшего школьного возраста, для них есть "Парк Юрского периода". Есть еще один миф, и его наверное труднее будет опровергнуть. Есть версия, что если использовать какие-то остатки замороженной спермы возбужденных сибирских слонов (мамонтов) для скрещения с африканскими слонихами, то можно будет получить со временем вывести мамонтят, осталось найти только мамонтов-неудачников, утонувших в болотах Сибири и сохранивших свой "мужской потенциал" в вечной мерзлоте, чтобы начать эксперимент. Ходили еще во времена "совка" байки, что японцы предлагали СССР предоставить сперму таких мамонтов, и заверяли, что они смогут восстановить с ее помощью вид этих животных. Ответить Цитировать Пожаловаться
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...