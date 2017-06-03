Палеонтологи заявили о невозможности "воскрешения" динозавров

Древние ящеры не смогут быть воссозданы по остаткам белка, найденного в их костях.
В ходе исследования ученые проанализировали следы коллагена в останках тираннозавра, чтобы выяснить, действительно ли органическое вещество принадлежало динозавру. Результаты исследований показали, что "ископаемое" вещество соответствует коллагену, выделенному из костей страусов, чьи биополимеры – белки и ДНК – используются в научных изысканиях с целью определения эволюционных отношений между вымершими и ныне существующими организмами.
По словам исследователей, отсутствие в костях динозавров доисторических биологических молекул делает невозможным воссоздание ящеров при помощи биотехнологических методов.
Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра, который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.РИА Новости