Палеонтологи заявили о невозможности "воскрешения" динозавров

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Древние ящеры не смогут быть воссозданы по остаткам белка, найденного в их костях.

Ученые заявили, что динозавров невозможно "воскресить" regnum.ru

Палеонтологи из Манчестерского университета заявили о том, что "воскресить"по остаткам белка, которые были обнаружены в их костях, невозможно. Выводы исследователей были опубликованы на сайте Phys.org.

В ходе исследования ученые проанализировали следы коллагена в останках тираннозавра, чтобы выяснить, действительно ли органическое вещество принадлежало динозавру. Результаты исследований показали, что "ископаемое" вещество соответствует коллагену, выделенному из костей страусов, чьи биополимеры – белки и ДНК – используются в научных изысканиях с целью определения эволюционных отношений между вымершими и ныне существующими организмами.

По словам исследователей, отсутствие в костях динозавров доисторических биологических молекул делает невозможным воссоздание ящеров при помощи биотехнологических методов.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили останки уникального арктического динозавра, который получил название Ugrunaaluk kuukpikensis, что означает "древнее животное реки Колвилл". В длину данный динозавр достигал около 7,5 м. Во времена Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика была покрыта хвойными лесами, а среднегодовая температура была +7 градусов по Цельсию.