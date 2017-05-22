Опубликовано первое фото смартфона Meizu M5c

M5c не будет доступен в классических офлайн-магазинах

Meizu M5c будет представлен в пяти цветах

Компания Meizu выпустит свой новый смартфон M5c в пяти цветовых решениях, сообщает Android Centra l.

Фото гаджета появилось в сети за несколько дней до его официальной презентации. Телефон будет доступ в черном, синем, красном, розовом и золотом вариантах. Что касается дизайна, M5c не отличается от M5, и название предполагает, что M5c может быть более доступным вариантом бюджетной модели прошлого года.

По слухам, новинка получит 1,5-ГГц процессор MediaTek, 2 Гбайт оперативной памяти и 16-Гбайт встроенный флеш-накопитель, а также 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 × 720 точек.

Представители компании Meizu отмечают, что новый смартфон будет продаваться только онлайн, M5c не будет доступен в классических офлайн-магазинах. При этом цена устройства еще не названа.

Как сообщалось ранее, более 80% от продаж смартфонов приходится на Android-устройства. Продажи устройств на iOS составляют 14,6 % от общего числа.