Один из создателей Android представил собственный смартфон

Устройство оснащено дисплеем диагональю 5,7 дюйма.

Диагональ дисплея устройства составила 5,7 дюйма

Компания Essential, которая была основана одним из создателей операционной системы Android Энди Рубином, представила свой первый смартфон. Характеристики устройства опубликованы на сайте компании.

Устройство, которое получило название Essential Phone, оснащено дисплеем диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2560 на 1312 точек. Создатели отмечают, что экран защищен от случайных включений при касаниях и попадании воды.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835, четырьмя гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Двойная задняя камера получила разрешение 13 мегапикселей.

На задней панели устройства располагается магнитный коннектор, к которому можно подключать дополнительные устройства. Стоит отметить, что в Essential Phone нет разъема для наушников, но устройство будет поставляться вместе с переходником.

Ранее компания Samsung провела презентацию, в рамках которой представила свой новый флагманский смартфон Galaxy S8 и его увеличенную копию S8+.