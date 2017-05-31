Один из создателей Android представил собственный смартфон

Устройство оснащено дисплеем диагональю 5,7 дюйма.
Устройство, которое получило название Essential Phone, оснащено дисплеем диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2560 на 1312 точек. Создатели отмечают, что экран защищен от случайных включений при касаниях и попадании воды.
Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 835, четырьмя гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Двойная задняя камера получила разрешение 13 мегапикселей.
На задней панели устройства располагается магнитный коннектор, к которому можно подключать дополнительные устройства. Стоит отметить, что в Essential Phone нет разъема для наушников, но устройство будет поставляться вместе с переходником.
Ранее компания Samsung провела презентацию, в рамках которой представила свой новый флагманский смартфон Galaxy S8 и его увеличенную копию S8+.ZN.UA