Обновление Windows 10 "поломало" устройства пользователей

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Обновление запускает бесконечную череду перезагрузки устройства.

Обновление Windows 10 может сломать мобильные устройства пользователей 4pda.ru

Компания Microsoft случайно выпустила сборку Windows 10 под номером 16212, предназначенную для участников программы Windows Insider, которая привела к поломке мобильных устройств пользователей, сообщает MSPoweruser.

Обновление запускает череду непрерывных перезагрузок устройства, остановить которую позволит только полный сброс системы с помощью Windows Device Recovery Tool, что приведет к удалению файлов и сбросу настроек.

Возможность установить обновление доступна как пользователям с поздним (Slow Ring) и ранним (Fast Ring) доступом к тестовым версиям системы. Также сообщается, что апдейт был доступен некоторым юзерам без доступа к Windows Insider.

Портал отмечает, что обновление было выпущено по ошибке и никогда не должно было попасть к пользователям. Оно не наносит существенного вреда компьютерам пользователей, но устанавливать его все равно не рекомендуется.

Ранее сообщалось о том, что Windows 10 была установлена на 14 миллионов устройств за первые сутки после начала продаж. Операционная система доступна для пользователей Windows 7 и 8 в качестве бесплатного обновления. Для того чтобы снизить нагрузку на систему, вызванную ажиотажем вокруг операционной системы, Microsoft загружает Windows 10 на компьютеры пользователей волнами.

Для сравнения Windows 8 была установлена на 40 миллионов устройств за первый месяц после анонса, а на то, чтобы добраться до отметки в 100 миллионов устройств, ей понадобилось четыре месяца.

Вместе с тем, после официального выхода операционной системы начали поступать сведения о том, что Windows 10 передает данные идентификации в Microsoft даже в том случае, если пользователь отключил Bing search и помощника Cortanа и активировал настройки приватности программного обеспечения.