Обновление Windows 10 "поломало" устройства пользователей

Обновление запускает бесконечную череду перезагрузки устройства.
Обновление запускает череду непрерывных перезагрузок устройства, остановить которую позволит только полный сброс системы с помощью Windows Device Recovery Tool, что приведет к удалению файлов и сбросу настроек.
Возможность установить обновление доступна как пользователям с поздним (Slow Ring) и ранним (Fast Ring) доступом к тестовым версиям системы. Также сообщается, что апдейт был доступен некоторым юзерам без доступа к Windows Insider.
Портал отмечает, что обновление было выпущено по ошибке и никогда не должно было попасть к пользователям. Оно не наносит существенного вреда компьютерам пользователей, но устанавливать его все равно не рекомендуется.
Ранее сообщалось о том, что Windows 10 была установлена на 14 миллионов устройств за первые сутки после начала продаж. Операционная система доступна для пользователей Windows 7 и 8 в качестве бесплатного обновления. Для того чтобы снизить нагрузку на систему, вызванную ажиотажем вокруг операционной системы, Microsoft загружает Windows 10 на компьютеры пользователей волнами.
Для сравнения Windows 8 была установлена на 40 миллионов устройств за первый месяц после анонса, а на то, чтобы добраться до отметки в 100 миллионов устройств, ей понадобилось четыре месяца.
Вместе с тем, после официального выхода операционной системы начали поступать сведения о том, что Windows 10 передает данные идентификации в Microsoft даже в том случае, если пользователь отключил Bing search и помощника Cortanа и активировал настройки приватности программного обеспечения.ZN.UA