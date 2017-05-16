Nintendo выпустит мобильную версию The Legend of Zelda – СМИ

Ранее компания заявила о планах выпустить две-три мобильные игры до конца финансового года.
Предполагается, что игра выйдет на рынок после релиза Animal Crossing. Ранее Nintendo заявила о том, что планирует выпустить на рынок две-три игры для смартфонов до конца финансового года, который заканчивается в марте 2018.
Подробностей выхода мобильной The Legend of Zelda не разглашаются.
В июле прошлого года Nintendo выпустила мобильную игру Pokemon Go, которой удалось обойти по популярности Twtter всего за неделю.ZN.UA