Nintendo выпустит мобильную версию The Legend of Zelda – СМИ

Ранее компания заявила о планах выпустить две-три мобильные игры до конца финансового года.

Nintendo разрабатывает мобильную версию The Legend of Zelda

Компания Nintendo занимается разработкой мобильной версии игры The Legend of Zelda, сообщает The Verge со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предполагается, что игра выйдет на рынок после релиза Animal Crossing. Ранее Nintendo заявила о том, что планирует выпустить на рынок две-три игры для смартфонов до конца финансового года, который заканчивается в марте 2018.

Подробностей выхода мобильной The Legend of Zelda не разглашаются.

В июле прошлого года Nintendo выпустила мобильную игру Pokemon Go, которой удалось обойти по популярности Twtter всего за неделю.