Топ Новости
<
>

NASA опубликовало снимок вспышек в атмосфере Земли

17 мая в 17:45

За год приборы агентства зафиксировали сотни подобных вспышек.

33
Кристаллы льда приводят к появлению вспышек в атмосфере планеты
NASA
Камеры спутника DSCOVR, который был запущен в 2015 году, зафиксировали необычные вспышки в атмосфере Земли. Как сообщается на сайте агентства, за год приборы спутника фиксировали сотни подобных вспышек.

По мнению исследователей, причиной появления этих вспышек стали крошечные кристаллы льда, которые горизонтально входят в атмосферу планеты.  

Исследуя возможные причины появления вспышек, исследователи установили, что подобные явления были зафиксированы еще в 1993 году на снимках, полученных аппаратом Galileo. Запущенный в 1989 году для наблюдения за системой Юпитера, аппарат во время одного из виражей вокруг Земли зафиксировал такие вспышки.

33
NASA

Читайте также: NASA показало космическое цунами

Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги атмосфера NASA
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.43
EUR 29.23
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...