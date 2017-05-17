NASA опубликовало снимок вспышек в атмосфере Земли

За год приборы агентства зафиксировали сотни подобных вспышек.

Кристаллы льда приводят к появлению вспышек в атмосфере планеты NASA

Камеры спутника DSCOVR , который был запущен в 2015 году, зафиксировали необычные вспышки в атмосфере Земли. Как сообщается на сайте агентства , за год приборы спутника фиксировали сотни подобных вспышек.

По мнению исследователей, причиной появления этих вспышек стали крошечные кристаллы льда, которые горизонтально входят в атмосферу планеты.

Исследуя возможные причины появления вспышек, исследователи установили, что подобные явления были зафиксированы еще в 1993 году на снимках, полученных аппаратом Galileo. Запущенный в 1989 году для наблюдения за системой Юпитера, аппарат во время одного из виражей вокруг Земли зафиксировал такие вспышки.

NASA

Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования.