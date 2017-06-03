NASA опубликовало снимок "швейцарского сыра" на Марсе

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На снимке можно заметить множество неглубоких ям.

Опубликован снимок южного полюса Марса NASA

Зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter получил снимок южного полюса Марса в конце лета, когда Солнце стоит низко над уровнем горизонта, что позволяет рассмотреть тонкую топографию Красной планеты. Снимок был опубликован на сайте агентства.

На снимке можно заметить множество неглубоких ям в двуокиси углерода (регион также получил название "швейцарский сыр"). Кроме того, в этой области можно увидеть глубокую яму, которая может быть ударным кратером или следствием разлома поверхности.

NASA

В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.