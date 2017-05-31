NASA опубликовало снимок Большого каньона из космоса

Снимок был сделан камерой, установленной на борту МКС.

Опубликован снимок Большого каньона с борта МКС twitter.com/Scott Kelly

NASA опубликовало снимок Большого каньона, который был сделан с помощью камеры EarthKAM, установленной на борту Международной космической станции . Снимок был опубликован на сайте агентства.

Камера была установлена на МКС еще в 2000 году и служит четырем миссиям каждый год. Снимок Большого каньона был сделан камерой еще 3 апреля, но NASA опубликовало его только сейчас.

NASA

В мае прошлого года астронавты NASA развернули на МКС экспериментальный надувной модуль ВEAM, предназначенный для проживания членов экипажа станции. Планируется, что испытания ВЕАМ будут проводиться на протяжении минимум двух лет. За это время астронавты оценят его способности защищать от радиации, сохранять температуру, а также противостоять ударам микрометеоритов, действию пыли и других факторов космической среды.