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NASA назвало первую миссию к Солнцу в честь первооткрывателя солнечного ветра

1 июня в 17:03

Аппарат будет запущен к звезде в 2018 году.

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Зонд будет отправлен к Солнцу в 2018 году
NASA
NASA переименовало космический аппарат Solar Probe Plus, который должен совершить первую в истории человечества миссию к Солнцу. Теперь аппарат носит имя астронома Юджина Паркера, сообщается на сайте агентства.

В 1958 году Паркер опубликовал научную статью под названием "Динамика межпланетного газа и магнитных полей". Ученый полагал, что частицы материи на высокой скорости покидают Солнце и этот процесс влияет на планеты Солнечной системы. Этот феномен, который вскоре получил название "солнечный ветер" был неоднократно подтвержден в результате прямых наблюдений. Работа Паркера помогла ученым понять, каким образом звезды взаимодействуют с планетами, которые вращаются вокруг них.

Зонд будет отправлен к Солнцу 31 июля 2018 года, когда на 20 дней откроется пусковое окно. Предполагается, что приблизится к стратосфере звезды на 6,2 миллиона километров – в семь раз ближе, чем любой аппарат до этого.

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Ранее NASA представило впечатляющее тридцатиминутное видео, на котором изображено Солнце в формате Ultra HD. Видео показывает активность на Солнце, которая недоступна для наблюдения без специального оборудования. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Солнце аппарат NASA
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