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На международной агропромышленной выставке в Киеве показали самый высокий в стране каравай

7 июня в 23:15

Выставка "Агро-2017" будет работать до 10 июня в национальном комплексе "Экспоцентр Украины".

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На территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" в среду, 7 июня, начала работу XXIX международная агропромышленная выставка "Агро-2017".

В церемонии открытия выставки, которая проходит при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия, принимал участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Отечественные и зарубежные производители сельскохозяйственной техники в течение четырех дней будут демонстрировать образцы своей продукции: тракторы, комбайны, сеялки, плуги и многое другое.

В рамках мероприятий выставки состоялась регистрация рекорда "Самый высокий каравай в Украине".  Его высота больше 1 метра, диаметр составляет 2,4 метра. Весит изделие более 500 кг.

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Международная агропромышленная выставка "Агро-2017" ежегодно экспонируется на общей территории 25 тысяч квадратных метров, привлекая к своим стендов более 50 тысяч посетителей. Она является крупнейшей отраслевой выставкой Украины и Восточной Европы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги выставка сельхозтехника
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