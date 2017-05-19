Microsoft удалит из Windows 10 важные для смартфонов функции

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Мобильные устройства на Windows больше не входят в дальнейшие планы компании.

Из Windows 10 уберут функции для смартфонов microsoftportal.net

Компания Microsoft приняла решение удалить из Window 10 некоторые важные для смартфонов части системы. Изменения будут привнесены с осенним обновлением Fall Creators Update.

Специалисты сравнили две сборки Windows 10: 16188 (до Fall Creators Update) и 16193 (после Fall Creators Update). Оказалось, что Microsoft добавила большое количество API для решения проблемы с сотовой передачей данных, но вместе с этим удалила API, связанные с телефонными вызовами, такие как блокировка вызовов, голосовая почта, телефонная линия, источник телефонного звонка и многое другое.

Подобный ход со стороны компании означает, что смартфоны на Windows 10 больше не входят в дальнейшие планы Microsoft.

Ранее сообщалось о том, что Windows 10 была установлена на 14 миллионов устройств за первые сутки после начала продаж. Операционная система доступна для пользователей Windows 7 и 8 в качестве бесплатного обновления. Для того чтобы снизить нагрузку на систему, вызванную ажиотажем вокруг операционной системы, Microsoft загружает Windows 10 на компьютеры пользователей волнами.

Для сравнения Windows 8 была установлена на 40 миллионов устройств за первый месяц после анонса, а на то, чтобы добраться до отметки в 100 миллионов устройств, ей понадобилось четыре месяца.

Вместе с тем, после официального выхода операционной системы начали поступать сведения о том, что Windows 10 передает данные идентификации в Microsoft даже в том случае, если пользователь отключил Bing search и помощника Cortanа и активировал настройки приватности программного обеспечения.