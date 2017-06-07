Количество статей в украинской Википедии достигло 700 тысяч

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В украинской Википедии 700 тысяч статей

Количество статей в украиноязычной Википедии достигло 700 тысяч, сообщили в ОО "Википедия Украина".

"На тринадцатом году существования, 4 июня 2017 украиноязычная Википедия пересекла отметку в семьсот тысяч статей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что юбилейной стала статья "Открытый чемпионат Австралии по теннису 1987, мужчины, одиночный разряд", которую создал Александр Тагаев. С 2014 года он совершил более 25 тысяч изменений и создал около 2,5 тысяч статей. Кроме того, он существенно дополнил около 100 статей. Побудительным мотивом своей волонтерской работы он назвал стремление увеличить объем украиноязычного контента в Интернете.

"Я пытаюсь противодействовать дальнейшей русификации, которая является "мягким" способом поглощения Украины Россией. Я начал писать, когда понял, что русификации продолжается и номинальный статус государственного языка и будто бы преподавание среднего образования ее не прекратили, а лишь замедлили. Остановить это может только альтернатива русскоязычному контенту в виде украиноязычного. Это не могут сделать маленькие сайты, но под силу такой большой коллективной работе как Википедия", - заявил Тагаев.

Украинская Википедия является крупнейшей в истории энциклопедией на украинском языке. По количеству статей она занимает 16 место среди всех разделов Википедии. В 2016 году Википедия росла в среднем на 160 статей в день, а ее страницы просмотрели 500 миллионов раз.

Ранее сообщалось о том, что в Википедии появился новый сервис Objective Revision Evaluation Service (ORES), в основе действия которого лежит искусственный интеллект. Сервис предназначается для отслеживания качества правок, которые вносятся в статьи, размещенные в энциклопедии.