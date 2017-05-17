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Instagram запустила "маски" по аналогии со Snapchat

17 мая в 10:47

Фильтры позволяют создавать различные эффекты для селфи.

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Instagram запустила функцию создания "масок"
Pixabay
Социальная сеть Instagram добавила возможность съемки видео  или фото для "историй", используя при этом "маски" по аналогии со Snapchat, который добавил подобную функцию еще в 2013 году. О нововведении сообщается в блоге социальной сети.

Для того, чтобы активировать фильтры, необходимо нажать на иконку с лицом в правом нижнем углу интерфейса камеры. "Маски" работают как с обычными фото и видео, так и при создании Boomerang. Видео и фотографии, созданные с использованием фильтров, можно публиковать в "историях" или отсылать друзьям в личных сообщениях.

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Кроме того, Instagram запустила функцию записи видео задом наперед.

Ранее сообщалось о том, что Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям переключаться между несколькими учетными записями.

По материалам: ZN.UA
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