Instagram запустила "маски" по аналогии со Snapchat

Фильтры позволяют создавать различные эффекты для селфи.
Для того, чтобы активировать фильтры, необходимо нажать на иконку с лицом в правом нижнем углу интерфейса камеры. "Маски" работают как с обычными фото и видео, так и при создании Boomerang. Видео и фотографии, созданные с использованием фильтров, можно публиковать в "историях" или отсылать друзьям в личных сообщениях.
Кроме того, Instagram запустила функцию записи видео задом наперед.
Ранее сообщалось о том, что Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям переключаться между несколькими учетными записями.ZN.UA