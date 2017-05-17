Instagram запустила "маски" по аналогии со Snapchat

Фильтры позволяют создавать различные эффекты для селфи.

Instagram запустила функцию создания "масок" Pixabay

Социальная сеть Instagram добавила возможность съемки видео или фото для "историй", используя при этом "маски" по аналогии со Snapchat, который добавил подобную функцию еще в 2013 году. О нововведении сообщается в блоге социальной сети.

Для того, чтобы активировать фильтры, необходимо нажать на иконку с лицом в правом нижнем углу интерфейса камеры. "Маски" работают как с обычными фото и видео, так и при создании Boomerang. Видео и фотографии, созданные с использованием фильтров, можно публиковать в "историях" или отсылать друзьям в личных сообщениях.

Кроме того, Instagram запустила функцию записи видео задом наперед.

Ранее сообщалось о том, что Instagram добавил функцию, позволяющую пользователям переключаться между несколькими учетными записями.