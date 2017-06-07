Илон Маск показал очертания нового электрокара Tesla Model Y

Модель будет выпущена в 2019 году.

Илон Маск рассказал о новой модели Tesla Википедия

Основатель компании Tesla Илон Маск на встрече акционеров показал первое изображение новой модели электрокаров компании Model Y, сообщает The Verge.

Новый электромобиль будет меньше, чем внедорожник компании Model X, но больше, чем самая дешевая Model 3. По словам Маска, электрокар будет построен на абсолютно новой архитектуре транспортного средства, что опровергает предположение о том, что Model Y будет построена на основе Model 3 в целях экономии.

Выпуск нового электрокара ожидается в 2019 году.

The Verge

В начале июля прошлого года Tesla заявила о первом случае смерти водителя Model S при езде на автопилоте. Инцидент произошел во время движения Model S по трассе в режиме автопилота. Автомобиль попал под прицеп трактора с высоким дорожным просветом, который стоял перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель автомобиля не идентифицировали прицеп, окрашенный в светлый цвет, как угрозу. По данным компании, водитель автомобиля скончался на месте.