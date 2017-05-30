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Химики создали антибиотик для борьбы с "супербактериями"

30 мая в 10:47

Исследователи модифицировали один из антибиотиков "последней надежды".

бактерии
Ученые создали антибиотик, который способен уничтожить "супербактерии"
New Scientist
Американские биохимики модернизировали структуру антибиотика ванкомицина таким образом, что он начал уничтожать микробов, которые приобрели устойчивость к его оригинальной версии. Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале  PNAS.

Ванкомицин является одним из антибиотиков "последней надежды" и используется в медицине около 60 лет.  В ходе исследования ученые проанализировали трехмерную структуру молекул ванкомицина и проследили за тем, как он взаимодействует с клеточной стенкой микробов, а также выделили все "слабые места" в молекуле, которые бактерии нейтрализуют в первую очередь.

Руководствуясь этими наблюдениями, биологи выделили три самых активных и уязвимых точки в молекуле и поменяли их структуру так, чтобы каждая из них могла независимо от остальных соединяться с клеточной стенкой бактерии и мешать ее нормальной "сборке" и работе. Часть из этих изменений уже присутствовала в производных и аналогах ванкомицина, что облегчила задачу их "трансплантации" в оригинальный антибиотик.

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Продуктом всех этих изменений стала новая молекула, чья антимикробиальная активность была в 25 тысяч раз выше, чем у простого ванкомицина. При этом она подавляла размножение и убивала даже тех микробов, которые выработали полную устойчивость к ее "прародителю", в том числе энтерококков, вызывающих инфекции желудочно-кишечного тракта в больницах. Более того, антибиотик не потерял своей силы даже через 50 попыток размножить микробов в его присутствии.

По мнению исследователей, созданная ими версия ванкомицина сможет "прожить" около 50 лет прежде, чем бактерии начнут вырабатывать устойчивость к ней. Более того, ученые надеются, что микробы не смогут приспособиться к "тройной атаке" в принципе.

Ранее сообщалось о том, что бактерии приобрели устойчивость к антибиотикам "последней надежды". Это означает, что в скором времени возможно появление бактерий, стойких ко всем известным типам лекарств, и такие гены стойкости уже замечены у бактерий, которые поражают людей. 

По материалам: РИА Новости
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Тэги бактерия микроб антибиотики ученые антибиотик
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