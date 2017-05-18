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Google представила Android O и "облегченную" версию операционной системы

18 мая в 15:03

Android Go предназначена для слабых смартфонов.

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Google представила Android O
Компания Google  в рамках конференции для разработчиков  I/O 2017 представила публичную бета-версию Android O и версию операционной системы для слабых смартфонов.

В  Android O изменилась структура основного меню настроек, изменилась "шторка" с настройками быстрого доступа, появилась возможность повторения уведомлений (например, показать еще раз позже), а сами уведомления теперь можно привязать на экране к иконке приложения. Одним из наиболее примечательных изменений стал режим "картинка в картинке". Android O поддерживает автозаполнение форм ввода логина и пароля в приложениях (функция, аналогичная Google Chrome), также появилось интеллектуальное выделение текста — например, операционная система самостоятельно может определить, что при двойном нажатии на экран нужно выделить весь адрес, а не только одно слово или число.

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Бета-версия Android O уже доступна для загрузки, а официальный релиз операционной системы запланирован на третий квартал этого года.

Кроме того, Google представила также Android Go – "облегченную" версию операционной системы, предназначенную для слабых смартфонов. В составе Android Go присутствуют оптимизированные версии популярных приложений, в том числе YouTube Go.

Ранее сообщалось о том, что пользователи Android-устройств смогут устанавливать на них приложения непосредственно через поиск.

По материалам: N+1
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