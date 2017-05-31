Google посвятил дудл Захе Хадид

Хадид была первой женщиной, которая получила Притцкеровскую премию по архитектуре.

Заха Хадид была обладателем Притцкеровской премии по архитектуре zaha-hadid.com

Поисковый гигант Google посвятил дудл архитектору Захе Хадид.

Хадид родилась в 1950 году в Багдаде, после завершения обучения в Архитектурной ассоциации Лондона, она поступила на работу к своему учителю Рему Колхасу. В 1980-м году открыла собственное бюро Zaha Hadid Architects.

Хадид спроектировала Центр Гейдара Алиева в Баку, футбольный стадион в Катаре, золотую станцию метро в Эр-Рияде и полтора десятка других архитектурных сооружений. Она также занималась дизайном: оформляла выставки, создавала туфли и мебель.

В 2004 году она стала первой женщиной, которая получила самую престижную премию по архитектуре – Притцкеровскую. Хадид также является лауреатом множества других наград.

Google

Ранее Google презентовал дудл к 245-летию со дня рождения великого австрийского композитора Людвига ван Бетховена.