Google посвятил дудл Антикитерскому механизму

Механизм был обнаружен в 1901 году.

Антикитерский механизм был обнаружен в 1901 году wikipedia

Поисковый гигант Google посвятил дудл открытию Антикитерского механизма – самого древнего аналога компьютера.

Антикитерский механизм – это механическое устройство, которое было поднято в 1901 году с древнего судна. Механизм датируется примерно 100 годом до нашей эры и состоит из 30 бронзовых шестерен в деревянном корпусе, на передней и тыльной сторонах которого были размещены бронзовые циферблаты со стрелками. Он использовался для расчета движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий. По мнению ученых, устройство было сделано на острове Родос.

Google

Ранее Google приурочил дудл к 200-летию со дня рождения выдающегося математика Джорджа Буля.