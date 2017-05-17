Топ Новости
<
>

Google посвятил дудл Антикитерскому механизму

17 мая в 14:52

Механизм был обнаружен в 1901 году.

33
Антикитерский механизм был обнаружен в 1901 году
wikipedia
Поисковый гигант Google посвятил дудл открытию Антикитерского механизма – самого древнего аналога компьютера.

Антикитерский механизм – это механическое устройство, которое было поднято в 1901 году с древнего судна. Механизм датируется примерно 100 годом до нашей эры и состоит из 30 бронзовых шестерен в деревянном корпусе, на передней и тыльной сторонах которого были размещены бронзовые циферблаты со стрелками. Он использовался для расчета движения небесных тел и позволял узнать дату 42 астрономических событий. По мнению ученых, устройство было сделано на острове Родос. 

Читайте также: Google посвятил дудл зонду Cassini

33
Google

Ранее Google приурочил дудл к 200-летию со дня рождения выдающегося математика Джорджа Буля. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Google механизм устройство
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.43
EUR 29.23
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...