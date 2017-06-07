Google будет брать с пользователей плату за просмотр сайтов без рекламы

Компания также подтвердила намерение встроить в Chrome адблокер.

Пользователям Google придется заплатить за отказ от рекламы

Компания Google анонсировала приложение Funding Choices, которое позволит брать с пользователей, которые установили адблокер, плату за просмотр сайтов без рекламы, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, программа будет доступна собственникам сайтов в Северной Америке, Великобритании, Германии, Австралии и Новой Зеландии. Она будет идентифицировать пользователей, которые пользуются адблокером, и предлагать им разрешить просмотр рекламы или платить за отказ от нее.

Пользователи смогут оплачивать отказ от рекламы с помощью специального электронного кошелька Google Contributor, который будет передавать средства собственникам сайтов и Google.

Кроме того, компания подтердила, что планирует встроить адблокер в браузер Chrome. Программа, которую предлагает Google, будет блокировать не всю рекламу, а только самую "навязчивую". Таким образом компания хочет "улучшить опыт веб-серфинга" и защитить свой бизнес. Около 86% доходов Google получает от рекламы. При этом, один из четырех пользователей компьютеров и один из 10 пользователей мобильных устройств использует адблокер.

Ранее сообщалось о том, что приложение Google Maps для мобильных устройств научилось самостоятельно вычислять вероятный пункт назначения в режиме навигации. Для определения наиболее вероятного пункта назначения функция Driving Mode анализирует историю предыдущих маршрутов и историю поисковых запросов. После того, как приложение определит вероятное место прибытия, навигатор будет выдавать стандартную в таких случаях информацию о времени в пути, плотности потока и возможных маршрутах.