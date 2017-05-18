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Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 миллионов евро

18 мая в 12:17

Штраф наложен за обман при покупке WhatsApp.

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Еврокомиссия оштрафовала Facebook
Pixabay
Еврокомиссия оштрафовала социальную сеть Facebook на 110 миллионов евро (122 миллиона долларов) за предоставление ложной информации при покупке WhatsApp в 2014 году, сообщает Reuters.

По утверждению Еврокомиссии, при покупке WhatsApp Facebook заявила о том, что не может автоматически объединить свои учетные записи с мессенджером. Вместе с тем, это было сделано в августе прошлого года.

Facebook заявила, что непреднамеренно предоставила ложную информацию и что, по утверждению Еврокомиссии, она никак не повлияла на факт слияния с  WhatsApp.

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В 2014 году Facebook уверяла ЕК что не сможет обеспечить автоматизированное сопоставление пользовательских учетных записей в Facebook с аккаунтами WhatsАpp ввиду отсутствия технических возможностей таких операций. Вместе с тем, в 2016 году в обновленных условиях работы с WhatsАpp была прописана возможностью объединения аккаунта в Facebook с номером телефона. Еврокомиссия сделала вывод, что техническая возможность такой привязки могла существовать и в 2014 году, и потребовала разъяснений.

Ранее сообщалось о том, что  Facebook разрабатывает инструмент, который позволит цензурировать ленту новостей пользователей. Использование подобного инструмента позволит социальной сети вернуться на рынок Китая.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Facebook Еврокомиссия
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