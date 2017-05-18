Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 миллионов евро

Штраф наложен за обман при покупке WhatsApp.

Еврокомиссия оштрафовала Facebook Pixabay

Еврокомиссия оштрафовала социальную сеть Facebook на 110 миллионов евро (122 миллиона долларов) за предоставление ложной информации при покупке WhatsApp в 2014 году, сообщает Reuters

По утверждению Еврокомиссии, при покупке WhatsApp Facebook заявила о том, что не может автоматически объединить свои учетные записи с мессенджером. Вместе с тем, это было сделано в августе прошлого года.

Facebook заявила, что непреднамеренно предоставила ложную информацию и что, по утверждению Еврокомиссии, она никак не повлияла на факт слияния с WhatsApp.

В 2014 году Facebook уверяла ЕК что не сможет обеспечить автоматизированное сопоставление пользовательских учетных записей в Facebook с аккаунтами WhatsАpp ввиду отсутствия технических возможностей таких операций. Вместе с тем, в 2016 году в обновленных условиях работы с WhatsАpp была прописана возможностью объединения аккаунта в Facebook с номером телефона. Еврокомиссия сделала вывод, что техническая возможность такой привязки могла существовать и в 2014 году, и потребовала разъяснений.

Ранее сообщалось о том, что Facebook разрабатывает инструмент, который позволит цензурировать ленту новостей пользователей. Использование подобного инструмента позволит социальной сети вернуться на рынок Китая.