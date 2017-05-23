Эксплуатационная стоимость электромобилей сравняется с обычными авто в следующем году - FT

Эксперты считают, что спрос на электротранспорт растет, однако покупатели недооценивают стоимость пользования.

Эксплуатационные расходы для электромобилей сравняются с обычными авто. Василий Артюшенко, ZN.UA

Владельцыв Европе будут платить столько же за обслуживание своего транспорта, как и владельцы обычных машин с двигателем внутреннего сгорания уже в 2018 году.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценку банка UBS. Эксперты сделали свои выводы на основе изучения технических характеристик и себестоимости Chevrolet Bolt, которая отличается достаточно большим запасом хода. Они пришли к выводы, что себестоимость модели оказалась достаточно высокой за 28 тысяч долларов, а ее годовое техническое обслуживание оценивается в 255 долларов за счет того, что в электродвигателе значительно меньше движущихся частей. Для сравнения обслуживанию Volkswagen Golf со 113 подвижными частями обслуживания стоит 610 долларов.

Однако, эксперты считают, что эксплуатационные расходы, которые включают расходы на энергию и замену расходных частей и материалов, уравняет стоимость обслуживания электромобилей с обычными авто в Европе уже в следующем году, в Китае - в 2023-м, а в США - в 2025 году.

"Люди фокусируются на ценнике, но они недооценивают отличие в эксплуатационной стоимости машин", - сказал аналитик авторынка UBS Патрик Хаммел.

Он также отметил, что спрос на электромобили значительно выше, чем ожидалось. Поэтому UBS считает, что в 2025 году 14% от всех проданных в мире новых авто будут приходиться на электромобили. Это означает, что в Европе каждая третья машина будет электрической.

Ранее Fitch предупредило нефтяные компании об угрозе со стороны электромобилей. Агенція дает очень мрачный долгосрочный прогноз для гигантов нефтяного рынка, таких как Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Sell. Угроза для них заключается в том, что распространение электромобилей может создать "смертельную инвестиционную спираль", через которую нервные владельцы акций нефтяных компаний начнут продавать свои доли, повышая цену долгов.