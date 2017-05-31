Древние люди начали одомашнивать рис более девяти тысяч лет назад – ученые

Археологи установили возраст древнейшего одомашненного риса.

Ученые определили возраст древнейшего одомашненного риса

Ученые из института геологии и геофизики Китайской академии наук заявили о том, что древние люди начали одомашнивать рис примерно 9,4 тысячи лет назад. Результаты исследований ученых были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе исследования ученые применили новую методику для определения возраста рисовых фитолитов, найденных на юго-востоке Китая, а также установили по их внешнему виду, что морфологически они больше похожи на современные культурные сорта, а не дикий рис.

На данный момент у ученых нет единой точки зрения на то, когда произошло одомашнивание дикого риса. Согласно исследованию китайских генетиков, впервые рис был одомашнен в долине Жемчужной реки на юге Китая, а уже оттуда его завезли в Южную и Юго-Восточную Азию. Их американские коллеги предполагают, что рис начали культивировать жители долины реки Янцзы на юго-востоке Китая в период 8,2–13,5 тысячи лет назад. Эта версия подтверждается и археологическими доказательствами.

Ранее в долине Янцзы были найдены неолитические стоянки, возраст древнейшей из которых составил около 20 тысяч лет. На ней были обнаружены остатки растений дикого риса, которые исследователи датировали периодом 10–12 тысяч лет назад. На другой неолитической стоянке, Шаншань (Shangshan) в провинции Чжэцзян, ученые нашли глиняные черепки со следами древнейшей рисовой шелухи и остатками обугленных растений возрастом 8,6–11 тысяч лет. Однако был ли это дикий или культивированный рис, исследователи определить не смогли.

В новом исследовании ученые провели радиоуглеродный анализ хорошо сохранившихся рисовых фитолитов. В итоге им удалось установить, что возраст фитолитов рисовых останков со стоянки Шаншань составляет около 9,4 тысяч лет. Принадлежность этих останков к одомашненному рису археологи установили по их внешнему виду.

Ранее сообщалось о том, что бельгийский археолог среди неразобранных архивов обнаружил рекордно длинный египетский манускрипт. Он представляет собой двухсторонний кожаный свиток длиной более 2,5 метров, а его возраст составляет более четырех тысяч лет.