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Астрономы обнаружили самую горячую экзопланету

6 июня в 12:51

Температура поверхности планеты выше, чем у большинства звезд.

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Звезда заставляет экзопланету испаряться
NASA
Астрономы открыли похожую на Юпитер экзопланету, которая фактически "испаряется" своей звездой, сообщает NASA.

Как отмечают исследователи, температура поверхности планеты KELT-9b составляет 4600 Кельвин, то есть она горячее, чем большинство звезд. Вместе с тем, звезда KELT-9, вокруг которой вращается планета, еще горячее. По мнению исследователей, она заставляет испаряться вещество планеты.

Ученые отмечают, что KELT-9b – самая горячая газовая экзопланета из всех, которые были обнаружены на данный момент. Она в 2,8 раза массивнее Юпитера, но ее плотность составляет только половину плотности газового гиганта Солнечной системы.

Планета приливно связана со своей звездой, так же, как Луна с Землей. Это означает, что одна сторона экзопланеты всегда повернута к звезде, а вторая  - всегда находится в тени. Это приводит к тому, что молекулы воды, диоксида углерода и метана не могут образовываться на "дневной" стороне, поскольку она подвергается слишком сильной бомбардировке радиацией. На "ночной" же стороне они, скорее всего, могут быть образованы, но только временно.

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Возраст звезды KELT-9 составляет около 300 миллионов лет, то есть, это очень молодая звезда, в два раза больше и в два раза горячее, чем Солнце. По мнению исследователей, за планетой может тянуться хвост испаренного "бомбардировками" звезды материала, который делает ее похожей на комету.  

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.

По материалам: ZN.UA
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Тэги звезда экзопланета астроном
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