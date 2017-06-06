Астрономы обнаружили самую горячую экзопланету

Температура поверхности планеты выше, чем у большинства звезд.

Звезда заставляет экзопланету испаряться NASA

Астрономы открыли похожую на Юпитер экзопланету , которая фактически "испаряется" своей звездой, сообщает NASA.

Как отмечают исследователи, температура поверхности планеты KELT-9b составляет 4600 Кельвин, то есть она горячее, чем большинство звезд. Вместе с тем, звезда KELT-9, вокруг которой вращается планета, еще горячее. По мнению исследователей, она заставляет испаряться вещество планеты.

Ученые отмечают, что KELT-9b – самая горячая газовая экзопланета из всех, которые были обнаружены на данный момент. Она в 2,8 раза массивнее Юпитера, но ее плотность составляет только половину плотности газового гиганта Солнечной системы.

Планета приливно связана со своей звездой, так же, как Луна с Землей. Это означает, что одна сторона экзопланеты всегда повернута к звезде, а вторая - всегда находится в тени. Это приводит к тому, что молекулы воды, диоксида углерода и метана не могут образовываться на "дневной" стороне, поскольку она подвергается слишком сильной бомбардировке радиацией. На "ночной" же стороне они, скорее всего, могут быть образованы, но только временно.

Возраст звезды KELT-9 составляет около 300 миллионов лет, то есть, это очень молодая звезда, в два раза больше и в два раза горячее, чем Солнце. По мнению исследователей, за планетой может тянуться хвост испаренного "бомбардировками" звезды материала, который делает ее похожей на комету.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли экзопланету с противоречащей теоретическим моделям орбитой. Вращаясь вокруг довольно небольшой звезды, она отклонена от плоскости вращения звезды на 76%. Планета обладает массой, близкой к массе Юпитера, но располагается на гораздо более близком расстоянии к звезде.